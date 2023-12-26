هنا الزاهد أنيقة وإليسا جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، استعرضت جمالها من خلالها.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة أنيقة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بدون مكياج.

إليسا

ظهرت الفنانة إليسا، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد مبارك علينا جميعا.. وإن شاء الله الخير والسلام يعم على العالم كله".

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بإطلالة مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بـ"فلتر" شعر أزرق.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية وسط الثلج.

صبا مبارك

الفنانة صبا مبارك، ظهرت بإطلالة سوداء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها.

نانسي صلاح

ظهرت الفنانة الشابة نانسي صلاح، بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لاميتا فرنجيه

الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها أمام "شجرة" الكريسماس.