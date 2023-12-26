الأربعاء.. عرض فيلم "فوي فوي فوي" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم نادي سينما دار الأوبرا المصرية عرضا لفيلم (فوي فوي فوي) يوم الأربعاء 27 ديسمبر على المسرح الصغير في تمام الساعة السابعة مساء.

"فوي فوي فوي" فيلم إجتماعي كوميدي حاز على إعجاب الجمهور واعتبره بعض النقاد أفضل فيلم في الموسم السينمائي 2023، كما تم ترشيحه ليمثل مصر في "الأوسكار".

والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية ومن بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي وتأليف وإخراج عمر هلال وإنتاج محمد حفظي.

ويعقب العرض لقاء مفتوح مع الناقد أندرو محسن. نادي سينما الأوبرا إعداد نورا غنيم وتحت إشراف رشا الفقي مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

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