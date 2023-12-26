رامى صبرى: أغنية "حبيبى الأولانى" كانت لفتاة حبتها وإحنا طلاب وتوفيت فجأة

القاهرة - سامية سيد - حل النجم رامي صبري ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، وتحدث عن فكرة تقديمه للميدلي قائلاً: "عمرو دياب حبيبنا من زمان، كنا دايما بنلاقيه عامل ميدلي مقسوم من التراكات بتاعته، فعجبتنى كلمة الميدلي، قلت ليه معملش الميدلى بالأغانى الدرامية بتاعتى وأنا كمان بحب الحتة دى أوى، وعملت كده لأن عندى أغانى دراما كتير جدا وكلهم ناجحين أوى".

وعن قصة أغنية "حبيبى الأولاني" قال رامي صبري: "دى قصة طويلة، ولكن من البداية أنا متخرج من المعهد العالى للموسيقى العربية قسم تأليف موسيقى، وفى وقت ما كنت طالب في المعهد حبيت بنت في معهد الباليه، وكان عندى وقتها 20 سنة، وهى عندها 16 سنة، وكنا وقتها بسطاء وأنا مكنش عندى عربية وبنركب الأتوبيس، وكانت أول واحدة قلبى دق ناحيتها".

وتابع رامي صبري: أنا كنت غاوي شغل جدا وعندى طاقة كبيرة، وهى دعمتنى وقالت لى لازم تنجح وتبقى أهم واحدة، والبنت دى فاجأة توفيت ومكنتش لسه لا غنيت ولا معروف، ولما توفيت قعدت 3 أو 4 شهور عندى مشكلة نفسية، وما بقتش عارف أنام وأعيط وأسمع مزيكا أعيط لأنى كنت بحبها جدا، وكنت فاكر إن دى اللى هاتجوزها، ولما توفيت قلت لازم أعمل اللى كان نفسها إنى أعمله وإنى أنجح، وسميت ألبومى اللى عملته، وقلت أول أغنية هسميها "حبيبى الأولاني".