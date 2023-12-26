ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضي.. وظهور مميز لشقيقه الأصغر؛ فهل يشبهه؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 02:22 صباحاً - احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي للمرة الثانية وسط الأصدقاء والعائلة

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضي

وظهرت ياسمين مع العوضي وبعض أصدقائهما، وهم يحتفلون بميلاده وأمامهم قالب حلوى عليه صورتهما معاً.

وتفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع الصور والتعليق، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي النجم المصري، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت له العمر المديد ودوام السعادة.

شقيق العوضي

وكان من أبرز الحضور، إسلام العوضي شقيق الفنان أحمد العوضي الذي نشر صورًا من خلال صفحته بإنستجرام، من أجواء العيد ميلاد والذي بدى أجوائه عائلية جدًا، مليئة بالسعادة والحب .

فارق السن بين ياسمين والعوضي

وكانت هذه المرة الثانية الذي تحتفل من خلالها ياسمين بعيد ميلاد العوضي، ففي المرة الأولى شاركت من خلال صفحتها “بإنستجرام”،صورتين لهما سوياً مليئة بالحب والرومانسية.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على المنشور، معبرة عن سعادتها وحبها الكبير لأحمد العوضي، وكتبت: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي عقبال ١٠٠ سنة ف صحة وسعادة يا عوضيكوااا”.

وقد تساءل الجمهور عن فارق العمر بين الممثلين، ليتبين أن ياسمين تكبر أحمد العوضي بحوالي 5 سنوات، حيث أن ياسمين من مواليد الـ 16 يناير 1980، وتبلغ من العمر 43 عاماً، بينما أحمد من مواليد الـ 12 من شهر ديسمبر عام 1985، أي أنه يبلغ من العمر 38 عاماً.

معلومات عن أحمد العوضي

تخرج أحمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص تجارة خارجية عام 2006.

دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل الدالي3.

توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل السبع وصايا، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014.

حقق شهرة وانتشارا عربيا لدوره في مسلسل “نصيبي وقسمتك” بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز.

شارك في فيلم “هروب إضطراري”، 2017، بطولة النجم أحمد السقا، وظهر بشخصية الرائد إيمن غالي.



شارك في عام 2018، في مسلسل “أبو عمر المصري”، بطولة النجم أحمد عز، وجسد شخصية أبو سلمان الرحماني.

اكتسب شهرة واسعة وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة، خلال ظهوره في مسلسل “الأختيار”، بشخصية الإرهاب هشام عشماوي.

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