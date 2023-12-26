خبر حزين جدًا عن الفنانة والإعلامية “أروى اليمنية”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 02:22 صباحاً - حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة المذيعة أروى اليمنية في وفاة والدها، والذي أعلنت وفاته عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” صباح الـ23 من ديسمبر الجاري.

وفاة والد أروى

وكتبت أروى قائلة: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران”.

نجوم الفن يواسون أروى

وانهالت تعليقات نجوم الفن على منشور أروى، والتي جاءت كالتالي:

علقت أسماء لمنور قائلة: “البقاء لله ألهمكم الله الصبر والسلوان وعظم أجركم”.

وقالت نادين الراسي: “يا حبيبتي الله يعطيكم الصبر، ويرحموا آمين يا رب بهذا الشهر المبارك”.

وواستها مروة ناجي قائلة: “البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء”.

وقالت دنيا عبدالعزيز: “البقاء لله.. ربنا يصبرك”.

ما لا تعرفه عن أروى اليمنية

ولدت أروى بدولة الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، وانتقلت إلى القاهرة في العام 1986م، حيث استكملت دراستها في الهندسة المعمارية، رغم أن أروي كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية، واكتشف موهبتها الملحن يوسف مهنا وهي ما زالت تدرس، وبدأت بالظهور لأول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات.

الصدفة التي لعبت دورا في تعريف الجمهور بأروى بشكل أكبر، حيث أنها بعد انتهائها من تقديم فقرتها، التقاها كل من الإعلامي عمرو أديب ونيرفانا، بلقاء كان من المقرر أن يدوم عشر دقائق، إلا أن خطأ فنّيا في التحضير لوصلة الفنان الذي يليها، واستمر اللقاء معها لمدة نصف ساعة، تمكنت فيها أروي من تقديم شخصيتها كمغنية ومحاورة جيدة أمام الناس. وبعد هذا اللقاء اختارت إيمان اسما مستعارا لها وهو أروى وذلك لتفصل بين عملها المهني وعملها الفني.

من هنا بدأ اسم الفنانة أروى يتردد بين المعجبين وبدأت انطلاقتها الفنية في ذلك العام لتستكمل مشوارها الفني وتحصد ثمار نجاحا عاما بعد عام. وصلت أروى إلى أعلى مراتب النجومية وذاع صوتها في جميع أقطار البلاد العربية وحصدت الكثير من الجوائز والألقاب الفنية كملكة اليمن وفيروز اليمن وزهرة الخليج وسفيرة الأغنية اليمنية.

بدأت الفنانة أروى الغناء منذ حولي 12 سنوات ورصيدها الفني حتى اليوم وصل لأكثر من 4 ألبومات وعدد من الأغاني المطروحة للمناسبات كعيد الأم والأعياد الوطنية وعدد من المهرجانات الغنائية. اشتهرت أروى بأدائها أغنياتها بالطابع الحضرمي والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

كما اشتهرت الفنانة أروى على صعيد برامج التلفاز حيث قدمت برنام “آخر من يعلم” على شاشة ال MBC1 وقد لاقت رواجاً كبيراً من الجمهور ومتابعة شيقه حيث كان له نكهته الخاصة.

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