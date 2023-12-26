شكرا لقرائتكم خبر عن 198 مليون دولار إيرادات فيلم الدراما التاريخية Napoleon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon، إلى 198 مليونًا و680 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon إلى 59 مليونًا و480 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 139 مليونًا و200 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.