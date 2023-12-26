شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي تحيى حفلين في رأس السنة بأكتوبر ووسط البلد 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة بوسي، حفلين غنائيين ما بين وسط البلد ومدينة السادس من أكتوبر ضمن حفلات رأس السنة، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الشعبية المحببة لدى جمهورها.

وحققت بوسي بأغنيتها الأخيرة "مش شايفنهم" أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهي الأغنية التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.

بوسي قدمت آخر أعمالها في مجال السينما من خلال فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.

أما في مجال الدراما فقدمت مسلسل "الحساب يجمع" بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، ايمان العاصى، ندا موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، تامر حبيب، ديانا هشام، حازم إيهاب، تونى ماهر، عايدة رياض، صفوة، محمد سليمان، سحر حسن، سميرة عبد العزيز، سامح السيد، يارا جبران، حامد الشراب، محمد السويسى، دعاء طعيمة وتأليف محمد رجاء واياد عبد المجيد وإخراج هانى خليفة.

دارت أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل به.