شكرا لقرائتكم خبر عن 63 عامًا مرت على عرض فيلم "أبو الليل" لأحمد رمزي وسامية جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 63 عامًا على فيلم "أبو الليل"، حيث عرض لأول مرة في 26 ديسمبر 1960، وجمع الفيلم عددًا من الفنانين.

وفيلم أبو الليل بطولة أحمد رمزى وسامية جمال ومحمود المليجى وزيزى البدراوى ومحمد رضا وعدلى كاسب وقدرية كامل وتأليف عدلى المولد وإخراج حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول أبو الليل شخص غامض يرتدي قناعًا على وجهه ولا أحد يعرف من هو يتحرك بصحبة كلب ويسيطر تمامًا على أهل بلدة ويجعلهم ينفذون ما يأمرهم به مهما كان وذلك بسبب شدة خوفهم منه والوحيدة التي يمكنها أن تتواصل مع أبو الليل متى شاءت هي سامية جمال وذلك بسبب وجود علاقة غرامية بينهما، ويحاول أحمد رمزى بذل كل ما في وسعه لمعرفة من هو أبو الليل وتخليص البلدة من شروره.

وقدم رمزى خلال مشواره الفنى أكثر من 115 عملًا فنيا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، وفى عام 1975 قدّم فيلمى "جنون الشباب"، و"الحب تحت المطر"، ثم قرر الابتعاد عدة سنوات حتى عاد من خلال فيلم "حكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب"، ثم غاب مجددًا، وعاد إلى السينما عام 1995 من خلال فيلم "قط الصحراء"، وشارك عام 2000 فى فيلم "الوردة الحمراء" ومسلسل "وجه القمر"، وكان آخر أعماله مسلسل "حنان وحنين" عام 2007 مع صديق عمره الفنان العالمى عمر الشريف.