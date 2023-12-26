في عيد ميلادها الـ49.. شاهدوا أخت غادة عادل التي تفوقت عليها في الجمال؛ هل تشبهها ؟! – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها التاسع والأربعين، والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة ووجدان المشاهد المصرى.

شقيقة غادة عادل

مها عادل هي الشقيقة الصغرى للنجمة المصرية “غادة عادل“، والتى تداول عدد من روّاد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لها، والتي أبهرت الكثيرين منهم بأناقتها، حتى اضطر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بالترويج لصورها ومتوقعين أن تخطف البساط من تحت قدمي غادة عادل.

مها عادل الشقيقة الصغرى لغادة عادل

الجدير بالذكر أن مها عادل تزوجت من قبل ولديها ابن واحد من تجربتها الأولى يُدعي “سليم” التي لم تكلل بالنجاح.

شقيقة غادة عادل لديها إبن وحيد يُدعى سليم

غادة عادل لديها 4 اشقاء، ولد وثلاثة بنات، وقد تولت زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها، مؤكدة انها كانت بمثابة والدة ثانية لها، حتى أنها لم تكن تكتشف انها لست والدتها إذا لم يخبروها .

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مها عادل في إحدى المناسبات

غادة عادل

درست غادة عادل المحاسبة بمعهد في ليبيا، حيث وُلدت وعاشت فترة طويلة من عمرها هناك، إذ انها تتحدث اللهجة الليبية بإجادة شديدة.

عادت غادة عادل إلى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة ، وتعرفت من خلالها على زوجها السابق المنتج و المخرج مجدي الهواري.

دخلت غادة عادل في مجال التمثيل من خلال فوازير أبيض وأسود ومسلسل (زيزينيا)، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها 55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر .

حياة غادة عادل العائلية

تزوجت الفنانة غادة عادل مرة واحدة فقط من المنتج مجدي الهواري ثم انفصلت عنه بعد أكثر من 20 عاماً من الزواج ، واسفرت تلك الزيجة عن 5 أبناء .

وتحدثت غادة عادل في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن علاقتها بزوجة والدها بعد وفاة والدتها، قائلة : “لقيت فيها حضن الأم، وأنا مفتكرش أمي خالص لأنها توفت عندما كنت صغيرة جدا في السن وكان عندي سنتين عندما توفت “.

وأكملت غادة عادل :” والدي تزوج بعد وفاة والدتي لأننا كان أطفال صغيرة ومكنش عايز إننا نعيش من غير أم “.

وقالت غادة عادل :” ابني وجه اللوم لي بسبب مشهد في فيلم ولاد رزق، ومكنتش قايلة لأولادي انني أشارك في فيلم ولاد رزق كضيفة شرف “.

وتابعت غادة عادل :” مفيش حاجة اسمها دور جريء، والفنان يقوم بتجسيد شخصية أخرى مختلفة عن الشخصية الحقيقية له”.

وأكملت غادة عادل :” مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة “، مضيفة:” الفنان يجسد شخصية بكافة تفاصيلها ولا تعبر هذه الشخصية التي يقوم بتجسيدها عن تفاصيل شخصيته الحقيقية”.

الفنانة غادة عادل خالتها هي الفنانة شمس البارودي، وقد كشفت فى أحدى اللقاءات التليفزيونية انها لا تحبذ الحديث عنها كممثلة لان الأخيرة اعتزلت واختارت الابتعاد عن الوسط الفني.

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