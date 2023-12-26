من جزيرة بالي الإندونيسية.. الظهور لأول لـ أسماء أبو اليزيد أثناء إجازة شهر العسل | صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - نشرت أسماء أبو اليزيد، صورة عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك برفقة زوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب.

إجازة أسماء أبو اليزيد

كشفت أسماء من خلال الصور عن أجواء إجازة شهر العسل التي تقضيها في قرية كانجو الساحلية في جزيرة بالي بإندونيسيا.

الصورة من حساب أسماء أبو اليزيد على إنستجرام

تفاعل الجمهور مع صورها وتمنوا لها إجازة سعيدة واوقات ممتعة برفقة زوجها.

زفاف أسماء أبو اليزيد

يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد احتفلت بزفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب وذلك داخل القلعة بمنطقة مصر القديمة.

الصورة من حساب أسماء أبو اليزيد على إنستجرام

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الزفاف ومن بينهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الفنان تامر فرج، الفنانة جيلان علاء وغيرهم عدد من الفنانين المقربين للعروسين.

أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد

يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم “الدعوة عامة” لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

مسلسل “بطن الحوت”

يُذكر أن أسماء أبو اليزيد يعرض لها حاليا مسلسل “بطن الحوت” مع محمد فراج، باسم سمرة، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على “شاهد”.

المسلسل مستلهم من قصة قابيل وهابيل، من خلال دراما اجتماعية معاصرة عن قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات.

6 أفلام سينمائية في رصيدها

في رصيد أسماء أبو اليزيد 6 أفلام فقط أبرزها “الممر” بطولة أحمد عز، و”موسى” بجانب كريم محمود عبدالعزيز، كما تألقت على شاشة التلفزيون وقدمت 8 مسلسلات منها “هوجان، الاختيار، الآنسة فرح”.

وفي مايو/أيار 2023 احتفلت أسماء أبو اليزيد بإعلان خطبتها من شخص لا ينتمي للوسط الفني، وهو “محمد الخطيب” ويعمل مدرب لياقة بدنية وأخصائي تغذية.

الخليج 365

الخليج 365

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