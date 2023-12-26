شمس الكويتية تثير الجدل: أكلت آيس كريم بـ100 ألف دولار

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل، مؤخرا، بكشفها عن جوانب خفية من حياتها الشخصية، ونشرت عبر تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو، كشفت قالت خلاله إنها أنفقت أموالا طائلة من أجل تدليل نفسها، ولو ادخرت هذه الأموال كان في إمكانها شراء بلد كاملة.

وأشارت شمس الكويتية في المقطع إلى أنها ذات مرة سافرت إلى العاصمة الإيطالية روما، من أجل تناول آيس كريم رفقة حبيبها السابق وتكلفت الرحلة إلى روما 100 ألف دولار، وكانت أحيانا تسافر إلى باريس لتناول وجبة العشاء فقط.

وأوضحت شمس في الفيديو أن شخصيتها تغيرت كثيرا عن البدايات، إذ كانت في الماضي تحب أن تسعد نفسها مهما كلفها الأمر، ولا تشكل أفعالها الحالية نسبة الـ1% من أفعال الماضي.

وفي ختام الفيديو وصفت شمس أفعال البدايات بالسخيفة قائلة: "ما أسخفني.. كنت أعتقد أن هذا حب الذات".

يذكر أن الفنانة شمس الكويتية خاضت تجربة التمثيل لأول مرة عبر مسيرتها الفنية في رمضان 2023 من خلال مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، والذي شارك في بطولته حنان مطاوع وأحمد السعدني، وأحمد فهمي، وتعرض العمل لانتقادات كثيرة وقت عرضه.

