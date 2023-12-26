يحيى خليل يبدأ العام الجديد بحفلين في الإسكندرية والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يفتتح الموسيقار يحيى خليل العام الجديد بحفلين في الإسكندرية والقاهرة، حيث يحيي حفله الأول في أوبرا الإسكندرية في الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق ٥ يناير المقبل، يليه حفل في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة وذلك يوم الخميس الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٤.

وخلال الحفلين يقدم الموسيقار يحيى خليل عددا من أعماله الخاصة إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما يقدم لجمهوره من أعمال عظماء الموسيقى العربية: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم.

ونشر يحيى خليل على صفحته الشخصية منشورا يحمس فيه جمهوره من مدينة الإسكندرية للحفل القادم، قائلا (إسكندرية يا أهل إسكندرية يوم الجمعة ٥ يناير لقائي معكم ومع كل أصدقائي وحبايبي على مسرح سيد درويش في ليلة خاصة مع بداية ٢٠٢٤ مليانة حب وأمل).

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.