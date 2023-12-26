شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل متزوجة من نور محمود وإسعاد يونس حماتها فى "تيتا زوزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورت الفنانة إيناس كامل عددًا من المشاهد الأولى في دورها بمسلسل "تيتا زوزو" مع النجمة إسعاد يونس، قبل توقف العمل وتحديد موعد استكماله بعد شهر رمضان المقبل، حيث تجسد إيناس كامل شخصية زوجة الفنان نور محمود وحماتها إسعاد يونس وتشهد الحلقات العديد من المفارقات بين الأزاوج وأبنائهم وكذلك الأحفاد مع جدتهم.

مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، بعد شهر رمضان المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق آخر تواصل إيناس كامل تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت الرفاعى" مع المخرج أحمد نادر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث خلال أحداثه شخصية "هند" زوجة أمير كرارة، والعمل يشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، رحاب الجمل، دنيا المصرى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت إيناس كامل فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات اذ قدمت دور زوجة محمد فراج خلال الأحداث، والعمل بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى،، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.