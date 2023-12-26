رابح صقر يرقص ويغني مع ابنيه ويبدو كأنه شقيقهما

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الفنان السعودي رابح صقر وهو يرقص ويغني في السيارة مع ابنيه على وقع أغنية القمر التي طرحها مؤخراً.



ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً حيث أن رابح لا يبدو الأب بل يبدو وكأنه شقيقهما.

وكان قد نشر صقر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنيه وكتب : "صباح الخير، صباح النور والسرور، نورتوني يا حبايبي". ثم غنَّى مقطعاً من أغنيته الشهيرة "خميس وما لي خلق أزعل". وعلق ابنه: "فعلاً طبعاً". فقال رابح: "الحين يجيك واحد قديم ويقول أحد يسمع خميس وما لي خلق أزعل إلى الحين".

وتابع: "خميس أغنية أسبوعية مثل أغنية من العايدين، وهذه أغنية خاصة للويك إند، يعني ما ينفع أغنية الخميس يغنيها شخص يوم الأحد لأن راح يجيله كف على وجهه". وعلق الجمهور على الشبه الكبير بينه وبين ابنيه.