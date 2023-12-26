إطلاق دمية على شكل نانسي عجرم في " تيجي ننبسط "

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ميرنا وليد - بيروت - تم طرح دمية على شكل الفنانة نانسي عجرم في كليب أغنية "تيجي ننبسط" حيث أنها تظهر بتنورة بيضاء مزينة بالباييت مع كروب توب متطابقة.
وأغنية ناسي عجرم "تيجي ننبسط" كانت قد حققت نجاحاً كبيراً في لبنان والدول العربية وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي طارق مدكور، وأخرجت الكليب ليلى كنعان، وجرى تصويره على الشاطئ وإلى جانب حوض سباحة.
وإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ناسي عجرم إلى دمية حيث تم الأمر في العديد من المرات سابقاً.
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