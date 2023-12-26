شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب ذوى القدرات الخاصة في حفل بيانو وغناء عربى بأوبرا دمنهور.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بأعياد الكريسماس وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوى الهمم يقام حفل لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدي حسني و تدريب وقيادة عمر فاروق والغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني بمشاركة الطلاب ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام سعيًا لدمجهم بشكل طبيعي فى المجتمع وذلك في السابعة مساء اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.





يبدأ الحفل بمجموعة من الأعمال العربية والعالمية يؤديها طلاب فصل البيانو منها خلى بالك من عقلك لـ عمر خيرت، كان عندنا طاحون لـ الرحبانية الى جانب مؤلفات لـ بيتهوفن، موتسارت وغيرهم.

ثم يقدم فصل الغناء العربي نخبة من الموشحات، المونولوجات وأعمال الطرب منها يا من لعبت به شمول، كيفك أنت، امسك في حلمك، حلوين من يومنا والله، يا عينى عليكى يا طيبة، يا حبيبتي يا مصر؟ الحلو حلو، ناويين، يا أغلى اسم في الوجود، زهرة المدائن، أنا لحبيبي، لولا الملامة، اسلمي يا مصر، كما يقام معرض تشكيلى لطلاب فصل الرسم تدريب منى شكرى.