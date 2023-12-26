شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عاطف الطيب.. مخرج ذو رؤية فنية وموهبة عظيمة في الإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد المخرج عاطف الطيب، الذي ولد في 26 ديسمبر، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وعمل أثناء الدراسة كمساعد مخرج مع مدحت بكير في فيلم ثلاثة وجوه للحب، وفيلم دعوة للحياة، كما عمل مساعدًا للمونتاج مع كمال أبو العلا.

كما اعترف النجوم الذين عملوا معه أنه مخرج له رؤية فنية وموهبة كبيرة في عالم الإخراج، وقالت عنه النجمة هالة صدقى من قبل: "بدأت مع عاطف الطيب فى قلب الليل قدر ياخدنى من شكل البنت الحلوة لشخصية مروان وكل التفاصيل الصغيرة اتعلمتها منه والوحيد اللى اكتشفنى فى السينما غير باقية المخرجين وبقول لو كان لسه عايش كان وضعى هيبقى مختلف فى السينما واتعلمت منه مفردات الشخصية وبعد كده جينا فى الهروب وكان تحدى لعاطف الطيب وافتقده جدًا ودورى فى الهروب اللى تقدر تعمله كانت الراحلة الجميلة معالى زايد".

وقالت عنه النجمة لبلبة: "عاطف الطيب كان جد جدا واتعلمت منه كتير وأنا أول مرة اشتغل معاه وكنت بعمل اللي هو عايزه وكنت زعلانه اوي وقولت لماما الاستاذ عاطف مش مبسوط مني مش بيقولي اي الحلاوة دي. لكن عرفت أن دى شخصيته وطبعه وفاجأني بفيلم ليلة ساخنة واللي اتعرض في مهرجان القاهرة".

وتابعت: "وفي وقت عرضه روحت قعدت آخر صف عشان لو الناس معجبهاش الفيلم وكنت خايفة من الفيلم عشان بعيد عن الكوميدي لقيت الناس عجبها القيام وفضلت تصفق وقوليلي هتاخدي جوايز، واستاذ عاطف كان بيمنتج الفيلم وقالي هتاخدي جوايز كتيرة فى الفيلم دا بس هو ملحقش يشوف الجوايز دي"

قدم المخرج الراحل 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وتعاون عاطف الطيب مع المؤلف وحيد حامد في خمسة أفلام، ومع المؤلف بشير الديك في أربعة أفلام، ومع الكاتب مصطفى محرم في ثلاثة أفلام، ومع الكاتب أسامة أنور عكاشة في فيلمين، وتوفى عام 1995 بعد إجرائه عملية في القلب.

من أهم أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس، كشف المستور، أبناء وقتلة، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الآداب، ليلة ساخنة.