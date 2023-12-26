حورية فرغلي تكشف عن وضع نفسي سيئ جداً تعيشه

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الممثلة المصرية حورية فرغلي نشر فيديو من مقابلة سابقة لها، وتقول فيها:"الناس ممكن تحسدني على إيه؟ أنا قاعدة لوحدي وعندي كلب، معنديش صحاب وتليفوني مش بيرن، وطول الوقت مع الآيباد والقراءة، أو أنزل ألف التراك، ومش بعمل حاجة في حياتي، ماما بتزورني وأنا بزورها، وممكن أزور بابا، وكنت قاعدة عند أخويا لكن هو طيار ودايما مسافر، ورانيا صاحبتي مش بنشوف بعض كتير".
وتابعت: "أنا دلوقتي عندي 46 سنة، نفسي أتجوز ويبقى عندي أسرة، ومش عايزة أعيش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي".
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