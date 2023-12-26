ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر موقاع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نال على نسب مشاهدة عالية جداً، لديو غنائي جمع الفنان المصري هاني شاكر، بالفنان اللبناني مروان خوري، يعود لأثناء تواجد هاني في لبنان، حيث أديا سوياً أغنية "أصاحب مين".
كما التقى موقع الخليج 365 بـ الفنان هاني شاكر في عيد ميلاده، اذ أقام متعهدي الحفلات والمنتجين خضر عكنان وحسين كسيرة سهرة عيد ميلاده، بحضور الفنان اللبناني مروان خوري، وذلك في فندق الكورال بيتش في بيروت .
وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن عيده وعمره، ورده على الأشخاص الذين يقولون انه ربما خضع لعمليات تجميل، وغيرها من المواضيع.
كانت هذه تفاصيل خبر ديو جمع هاني شاكر بـ مروان خوري.. فهل يحضران لعمل سوياً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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