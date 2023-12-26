سما المصري في أول مقابلة بعد خروجها الى الحرية: "أنا مكنتش في السجن.. كانت تجربة قاسية"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية سما المصري عن فترة حبسها خلال الفترة الماضية وعن معاناتها مع هذه التجربة "القاسية"، مشيرة أنها تعلمت الكثير في تجربتها الأخيرة رغم تخلي الكثير من الناس عنها في هذه الفترة.



وقالت سما خلال حلولها ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم المذيعة مروة صبري: "أنا مكنتش في السجن، أنا كنت في مركز تأهيل وإصلاح وكانت تجربة قاسية عليا جدًا لأن فترة العقوبة طويلة وأنا مش زعلانة أنا بعتبر أن ده صلح فيا حاجات كتير ووراني ناس على حقيقتهم عرفت مين بيحبني ومين كان بيعرفني عشاني أنا واللي وقفوا جنبي فاكراهم واللي اتخلوا عني برضه فاكراهم، كنت شاكة في ناس معينة من اللي كنت أعرفهم أن أنا لو وقعت في ضيقة مش هيقفوا جامبي واتأكدت بعد كده". وتابعت: "وناس مكنتش متوقعة الحقيقة خالص انهم يسيبوني في ضيقتي وناس قليلة جدًا اللي وقفوا جنبي يعني".

يذكر أنه تم الافراج عن سما المصري بعد تنفيذها حكم الحبس ضدها لـ 3 سنوات ونصف، وظهرت بعد خروجها حيث نشرت صورة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.