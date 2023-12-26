رسالة مؤثرة من صلاح عبد الله لـ محمد إمام

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري صلاح عبد الله رسالة مؤثرة للممثل المصري محمد إمام تعليقاً نجاح فيلمه الجديد "أبو نسب".

ونشر صلاح عبد الله على صفحته صورته من مسلسل "هوجان" الذي شارك فيه إلى جانب محمد إمام وكتب تعليقاً: "بحبك جداً يابني وبدعيلك و100 مليون مبروك يابو إمام على أبو نسب ودي رسالة من أبوك بهلول الحمش".فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وأعاد محمد عادل إمام نشر البوست على صفحته وكتب: "النجم الكبير صلاح عبدالله.. شكرًا من كل قلبي.. أنا بحبك اكتر ومنور فيلم أبو نسب."

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