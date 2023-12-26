مشاهير لاقوا الشهرة في مصر .. وليس الجميع يدرك أنهم يهود

ميرنا وليد - بيروت - مر في تاريخ مصر الكثير من الأسماء الشهيرة وذات الأصول اليهودية، ومن بين هذه الأسماء توجو مزراحي وهو مخرج من بين أعماله "الساعة 7" و"سلفني 3 جنيه"، والممثلة نجمة إبراهيم واسمها الحقيقي "بوليني أوديون" ومن بين أعمالها "ريا وسكينة" و"اليتيمتان".



وأيضاً الفنانة ليلى مراد وأعلنت إسلامها عام 1946، والممثلة نجوى سالم ومن أشهر أعمالها مسرحية "حسن ومرقص وكوهين" و"لوكاندة الفرندوس"، والممثلة كاميليا، والممثلة راقية إبراهيم، والممثلة الكوميدية فيكتوريا كوهين، والممثل الكوميدي إلياس مؤدب، والراقصة كيتي، ومنير مراد وهو الملحن موريس زكي موردخاي شقيق الفنانة ليلى مراد.