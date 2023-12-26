شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عامًا مرت على فيلم "عندما يبكى الرجال" لفريد شوقي ومديحة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 39 عامًا على فيلم "عندما يبكى الرجال"، حيث عرض في 26 ديسمبر 1984، والفيلم من الأعمال السينمائية المميزة وجمع نخبة كبيرة من كبار نجوم الفن، وهم فريد شوقي ونور الشريف ومديحة كامل وفاروق الفيشاوى وسمية الألفى وصلاح رشوان ونهى العمروسى وسيناريو مصطفى محرم وإخراج حسام الدين مصطفى.

تدور الأحداث حول صابر تاجر غنى يقع في غرام الفتاة الشابة ثريا، يرفض ابنه شريف تلك العلاقة ويتنبأ لها بالفشل يتزوج التاجر ثريا وتكون العصمة بيدها، يترك شريف منزل أبيه ويعمل في ورشة لإصلاح السيارات، يقع شريف في حب ابنة صاحب الورشة ليلى، تستولى ثريا على ثروة صابر ثم تطلقه، يتعرف شريف على ثريا ويسعى كي ينتقم لأبيه.

وفى فيديو قديم للنجم الراحل فاروق الفيشاوى، قال انه اتخذ من وحش الشاشة فريد شوقي قدوة له، وأعتبره أبا وأخا وأبنا، فتعلم منه التنوع في الشخصيات، قائلا: "الملك فريد شوقي، كان ملك ملك الحقيقة، عملنا حاجات كتير مع بعض، كنا ثلاثي الأستاذ فريد شوقي وبوسي وأنا، عملنا تريو أفلام كده مع بعض، يكن بعدها بقي بقيت أنا والملك، كان من ضمنها قضية عم أحمد".

وأضاف: "أنا كنت بعتبر الملك فريد شوقي بالنسبة ليا هو أبويا وأخويا وأبني في نفس الوقت، لأنه الطيبة والحالة الإنسانية اللي كان بيعشها معانا، ومع كل الناس، كل البشر كانوا يتمثلوا في الملك فريد شوقي".