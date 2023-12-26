شكرا لقرائتكم خبر عن رأى كمال الشناوى فى لقب الفتى الأول.. ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد النجم كمال الشناوى، حيث إنه من مواليد 26 ديسمبر واستطاع كمال الشناوى حفر اسمه بأحرف من ذهب بأعماله الفنية التي باقية في ذاكره جمهوره ويشاهدونها وقت عرضه.

وتحدث كمال الشناوى، في فيديو نادر له عن رأيه في لقب الفتى الأول، وقال وقتها: قدمت 170 فيلمًا، قمة الأدوار في دور الفتى الأول، وقدمت دور الحبيب والزوج، ولقب الفتى الأول يعتبر رجل الأول في النضوج، لا في دور الولد اللى بيجرى وراء البنت ويعاكسها لا ميخدش اللقب، وكنت مشهور بالأدوار المرحة الخفيفة والعاطفية، وبحب كل الأفلام اللى قدمتها مع شادية، كنا ثنائى رائع وبحب لينا فيلم ليلة الحنة من دور وقصة فيلم فيه قيم وحكم".

وتمتع الفنان كمال الشناوى بموهبة فنية منذ طفولته حيث قدم أول أدواره وهو لا يزال طالبًا بالمرحلة الابتدائية من خلال فرقه المنصورة المسرحية، قدم الشناوى خلال مشواره الفنى عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية لما يقرب من 270 فيلمًا.

وبرع كمال الشناوى في شبابه ببطولة أفلام عديدة مثل عش الغرام، و سكر هانم واللص والكلاب بالإضافة لعدد كبير من الأفلام التي تميز بها خلال تلك المرحلة وأصبح بها واحد من نجوم أهم الأفلام، استطاع أن يقدم نفس النجومية فى أفلام مثل "الواد محروس بتاع الوزير"، و"الإرهاب والكباب"، وهو ما ميز النجم الكبير الذى أثبت بذلك حنكته وقدرته على إختيار الأدوار.

ويعد آخر أدوار كمال الشناوى لعبه دور الرئيس فى فيلم "ظاظا" مع الفنان هانى رمزى، كما لعب قبلها أدوار مختلفة ومميزة بأفلام مثل "مهمة فى تل أبيب" ولم تقتصر نجومية كمال الشناوى على السينما، وإنما استمرت فى الدراما أيضًا بأعمال مهمة للغاية مثل مسلسل "العائلة والناس"، ومسلسل "لدواعى أمنية".