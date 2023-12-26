شاكيرا وحب غير متوقع في وداع عام ٢٠٢٣

لقد مر أكثر من عام منذ أن أعلن أحد أهم الثنائي الأكثر شهرة في العالم انفصالهما رسميًا.

فقد فاجأت شاكيرا وجيرارد بيكيه الجميع بانفصالهما الذي أحاط بالجدل بسبب طرف ثالث وأغنية الانتقام ” BZRP Music Sessions 53″ التي سخرت فيها الفنانة الكولومبية من والد طفلَيها وحطمّت بواسطتها الأرقام القياسية على موقع يوتيوب في أميركا اللاتينية بعدما جابت العالم.

ومع ذلك، قرر لاعب كرة القدم السابق جعل علاقته مع كلارا شيا رسمية. في المقابل لم تقم المغنية الكولومبية بأي خطوة فيما يتعلق بالحب ولكن يبدو أن هناك الآن مرشحًا.

وفقًا لـ “Socialite”، يمكن للفنانة أن تنهي هذا العام الذي شهد على الكثير من التغيير والانتقال، كما قالت، مع رفيق جديد في حياتها.

إنه رافائيل أركوت، منتج أرجنتيني يبلغ من العمر ٤٤ عامًا وقد حصل على ١٨ جائزة “غرامي” لاتينية باسمه. وشاكيرا متحمسة للغاية لهذه الفرصة الجديدة في الحب.

كان الصحفي “خافيير سيرياني” هو من روى أحدث قصة حب للمغنية بحسب “Socialite” فإن أركوت “رجل مثقف وشاعر وملحن. مختلف تمامًا عن بيكيه ومختلف تمامًا عن أنطونيو دي لا روا”. “وهو معروف، خاصة في أميركا اللاتينية، لأنه عمل مع مطربين عالميين مثل كاميلو.”

وعلى الرغم من أن الصحفي أكد أن هذه المعلومات موجودة بالفعل في وسائل الإعلام في أميركا اللاتينية، إلا أنه تمكن من التأكيد على أن أركوت كان يلاحق شاكيرا بالفعل عندما كانت مع بيكيه، لكنه كان يحترم علاقتها مع لاعب كرة القدم الكتالوني السابق.

ومع ذلك، يبدو الآن أنه قد ذهب خطوة أخرى إلى الأمام بعدما سمحت شاكيرا له بالدخول إلى عالمها. لقد تناولا العشاء معا وهو يواصل المضي قدمًا بعلاقتهما وهي تفكر باتخاذ قرار بخطوة أبعد مع هذا الأرجنتيني”، يقول الصحفي.

وفقًا لـ “سيرياني”، فإن أكثر ما يقنع الفنانة هو طريقته في الحياة: “إنه يقهرها بروح الدعابة، ويقهرها بالتفاصيل، وبعذوبته. إنه رجل هادئ جدًا ولديه شخصية قوية جدًا ولا يحب الظهور ابدا”.