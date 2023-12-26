مسلسل “البراعم الحمراء” يتسبب بأعمال شغب بسبب مشاهده الجريئة… والرقابة تتحرّك

بعد الانتقادات الواسعة والحملات التي طالت مسلسل “البراعم الحمراء” بعد عرض الحلقة الأولى منه، ألغت المديرية الإقليمية الأولى لمؤسسات إسطنبول (التابعة لوزارة الثقافة والسياحة في تركيا) تصاريح تصوير المسلسل في بعض الأماكن، منها موقعَين كانت شركة الانتاج Gold Film قد أعادت تصميمهما منذ أشهر بميزانية ضخمة جدًا.

كما تمّ منع شركة الانتاج من تصوير مشاهد اضافية في مدرسة “بيرام باشا” ومبنى مؤسسة خريجي وأعضاء كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول (المؤسسة السياسية) ومؤسسة التعليم والثقافة للسيدات، التي تمّ استخدامها لتصوير بعض المشاهد من قبل.

وقد عللّت المديرية اسباب إلغاء التصاريح بعد الضغط الكبير الذي واجه المسلسل من قبل المشاهدين، فضلاً عن أن هيئة الرقابة بدأت التحقيق في الشكاوى التي طالت المسلسل.

من جهتها، بدأت شركة الإنتاج بسبب هذا الموقف الصعب البحث عن أماكن جديدة لاستكمال التصوير خاصة بعدما اتخذت في الساعات الماضية القرار بايقاف التصوير بسبب الغاء تصاريح التصوير في دار العجزة التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.

وقد احدث الاعلان الترويجي للحلقة الثانية التي عرضت بالامس على قناة فوكس التركية جدلاً حتى قبل بث الحلقة كاملة بسبب مشهد لرجل اجبر زوجته على جلده لأنه مارس الزنا.

في نفس السياق، تداول جمهور المسلسل صورًا لأشخاص قاموا بتخريب بوسترات مسلسل “البراعم الحمراء” في الشوارع باللون الاحمر.

مع ارتفاع الضغوطات حول المسلسل، كان للكاتبة دينيز ماندانوغلو مؤلفة مسلسل “عمر” الذي تنتجه OGM، موقفاً بشأن هذا الموضوع وقالت: “البراعم الحمراء يتعرض للضغط باستمرار، والمنع من التصوير في بعض الأماكن، يواجهون صعوبات… هذه الأشياء سيعوضونها ويستفيدون منها في نسب المشاهدة كما حصل مع مسلسل شراب التوت”.

مع العلم ان مسلسل “عمر” ومسلسل “البراعم الحمراء” يتنافسان على نِسب مشاهدة يوم الاثنين.

مسلسل “البراعم الحمراء” من بطولة أوزجان دينيز ، أوزغو نامال، اركان افجي، مارت يازجي أوغلو، هازال توراسان وغيرهم. تدور أحداثه حول التقاء مصير ليفانت الطبيب النفسي العلماني الذي يؤمن بمبادئ أتاتورك ومريم التي تعيش في طائفة متشددة.