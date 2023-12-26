أزمة أغنية “روبي” تتصاعد في مصر.. وبيان غامض من نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت أثارت أغنية “3 ساعات متواصلة” التي أصدرتها قبل ساعات النجمة المصرية روبي، وتسببت كلماتها في انتقادات كبرى، مع رؤية البعض أنها تحمل إيحاءات جنسية.

وتسبّب ذلك الأمر في خروج أخبار وتقارير تتحدث عن اجتماع عقدته نقابة الموسيقيين عبر تطبيق “واتساب” من أجل مناقشة تلك الأزمة واتخاذ قرار فيها.

وهو ما دفع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل إلى إصدار بيان، للرد على ما أثير حول هذه الأزمة، وكشف حقيقة اجتماعه بأعضاء النقابة عبر تطبيق “واتساب”، لبحث المسألة.

حيث أكد نقيب الموسيقيين في بيانه، أنه لم يتخذ قرارا بشأن اجتماع النقابة بخصوص أغنية “3 ساعات متواصلة” التي طرحتها روبي، مشيراً إلى كونه في حال عقد بيان سيعلن عن ذلك على الفور.

ونفى كامل بشكل قاطع ما تم تداوله عن عقد اجتماع إلكتروني أو مؤتمر فيما يخص أزمة الأغنية، من دون أن يوضح ما يفكر فيه مجلس النقابة تجاه هذه الأزمة، وهل هناك موقف محدد للنقابة تجاه الأمر أم لا.

أغنية “3 ساعات متواصلة”كتب كلماتها عزيز الشافعي وتولى أيضا تلحينها، وحملت توزيع توما، وباتت من الأغنيات الرائجة التي تصدرت التريند منذ طرحها عبر قناة الفنانة روبي على موقع “يوتيوب”، حيث تحتل المرتبة الرابعة في الأعمال الموسيقية الرائجة.

لكنها شهدت جدلاً كبيراً وانقساماً في التعليقات عبر صفحة روبي الرسمية على “فيسبوك”، بعدما تحدث البعض عن إيحاءات الكلمات الخاصة بها، فيما رأى البعض الآخر أن الأغنية تحمل طابعا رومانسيا خاصا كعادة روبي.