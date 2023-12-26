45 مليون متابع في ساعات.. رسالة صلاح عن غزة تشعل التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جذبت رسالة محمد صلاح الجديدة عما يحدث في قطاع غزة المحاصر اهتمام أكثر من 25 مليون متابع بعد ساعات قليلة من نشرها على حسابه الرسمي في موقع “إكس” (تويتر سابقاً).

ونشر صلاح هداف ليفربول الرسالة على حسابه بمنصة صورة باللونين الأبيض والأسود لشجرة أعياد الميلاد وعلّق قائلاً: “عيد الميلاد هي الفترة التي تجتمع فيها العائلات للاحتفال مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط خاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام هذه العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا معاناتهم. عيد ميلاد مجيد”.

وضجت المنصات بإعادة المغردين مشاركة كلمات صلاح، مشددين على أنها لامست قلوبهم ووجعهم لما يمر به أهالي غزة.

وهذه المرة الثانية التي يتحدث فيها صلاح عن القطاع المحاصر، حيث نشر رسالة فيديو في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وطالب آنذاك بإيقاف العنف وبدخول المساعدات الغذائية والطبية فورا إلى غزة، ووصلت تلك الرسالة إلى أكثر من 180 مليون متابع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 55 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة، التي وصفت القطاع الذي يسكنه نحو 2,3 مليون فلسطيني بأنه أضحى مكانا غير قابل للعيش فيه.

بينما نزح مئات الآلاف من سكان شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب هرباً من القصف، إلا أن الغارات الإسرائيلية والتوغل البري طال أيضاً بعض مناطق النزوج لاسيما مدينة خان يونس ورفح.