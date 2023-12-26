ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية كارلا رميا أغنية جديدة بمناسبة عيد الميلاد، بعنوان "كيف بدي عيّد يسوع"، ونشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت كاتبة: "كيف بدّي عيّد يسوع. . هديتي الكن بهالعيد… تا يضل الميلاد انسان يحب الانسان".

العمل من كلمات الأب جوزف دكّاش ومن ألحان ميشال رميا، بيانو وتسجيل إيلي ن. حردان، أما الفيديو كليب فهو من إخراج منصور عون.

وحصل الكليب على عدد كبير من المشاهدات، بالإضافة الى الاعجابات والتعليقات من قبل المحبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بهذا العمل الميلادي الجميل الذي قدمته كارلا رميا، وبصوتها وأدائها الرائعين.

كانت هذه تفاصيل خبر كارلا رميا تقدم هذه الهدية لمحبيها في عيد الميلاد - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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