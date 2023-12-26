ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل الجمهور مجموعة صور حديثة لها، وخطفت الأنظار بالتغيير الجذري بملامحها.

وفي التفاصيل، قامت هاندا بتغيير لون شعرها إلى الأحمر البرتقالي، معتمدة ماكياج يليق بلون شعرها الجديد، كما أضافت النمش إلى وجنتيها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع النيو لوك الذي إعتمدته هاندا، ومنهم من إعتبر أن مهما فعلت تظل جميلة للغاية.

وقد أمضت النجمة التركية وقتاً ممتعاً ومميزاً في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وشاركت هاندا أرتشيل الجمهور مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تستمتع بأشعة الشمس، وقد إرتدت توب باللون الزهري، وتركت شعرها الطويل والويفي منسدل على كتفها بأسلوب مميز.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتمعاي صورة لهاندا برفقة نجمة مواقع التواصل الإجتماعي اللبنانية يمنى خوري الشهيرة بـ "الدكتورة يومي" من لقائهما في السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر تغيير جذري في ملامح هاندا أرتشيل.. وهكذا أصبحت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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