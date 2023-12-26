أوزجان دينيز بمأزق..هل سيصمد أمام هذه الحملة؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية انه تم الغاء إذن التصوير في المستشفى التي يصوّر فيها مسلسل "البراعم الحمراء" من بطولة النجم التركي أوزجان دينيز، وذلك بسبب الشكاوى التي طالت العمل، اذ يتحدث عن عائلة محافظة، ومنهم من شبّهه بمسلسل "شراب التوت" الذي يحقق نجاحا باهرا.



على صعيد آخر كانت قد كشفت صحيفة "بوستا" التركية، أن الممثل أوزجان دينيز الذي عرف بمسلسل"عروس اسطنبول" ينتظر مولوده الاول من مصممة الأزياء الإيرانية، سمر دادكر واذ سيصبح أبًا للمرة الثانية اذ له ولد من زوجته السابقة.