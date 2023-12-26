هكذا تفاعلت روبي مع الإنتقادات التي وجهت لـ "3 ساعات متواصلة"

ميرنا وليد - بيروت - تجاهلت الفنانة المصرية روبي الإنتقادات التي وجهت لأغنيتها الجديدة "3 ساعات متواصلة" بشكل كامل، وشاركت الجمهور مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها الخاص، كنا أعادت مشاركة مجموعة من القصص القصيرة للمتابعين اللذين تفاعلوا مع الأغنية.



وقد طرحت الفنانة المصرية أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "3 ساعات متواصلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وأثارت روبي الجدل بكلمات الأغنية حيث اعتبر البعض أن الأغنية تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية، وتقول كلمات الأغنية:"

تعالى نفصل فصلة، ٣ ساعات متواصلة

أول ساعة هروقك

تاني ساعة هشوقك

تالت ساعة هدوقك!

إزاي قلبي بيعشقك".