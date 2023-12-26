ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أطلقت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أغنية جديدة بعنوان "أحلى وأحلى"، لتضفي على الإحتفالات أجواء من الفرح والسعادة، وصورتها كليب من إخراج ريشا سركيس.

"أحلى وأحلى" من كلمات وائل الأشقر، ألحان وتوزيع موسيقي ملحم أبو شديد، وقد أحدثت الأغنية ضجة واسعة منذ اللحظة الأولى لإطلاقها، خصوصاً أن باسكال تبعث الأمل من خلال هذه الأغنية، بغد أفضل للبنان وللبنانيين.

وكانت باسكال مشعلاني وزوجها ملحم أبو شديد قد إحتفلا بعيد ميلاد ابنها الوحيد إيلي، الذي أصبح عمره 12 سنة، بأجواء من الفرح والسعادة.

وشاركت باسكال فيديو من العيد خلال غناء الجميع لـ إيلي وعزف والده على البيانو، وظهر قالب الحلوى على الطاولة، والذي تم تزينه من أجواء لعب كرة السلة، التي يبدو أنها الرياضة المفضلة لدى إيلي. وكتبت باسكال: "عقبال المية يا حبيب قلبي وعمري انشاالله كل ايامك حلوة بالنجاح والصحة".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- باسكال مشعلاني تطلق "أحلى وأحلى".. أجواء الأعياد والفرح والأمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.