شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دراما المتحدة.. عرض 18 مسلسلاً فى رمضان 2023 بينها 7 من 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023 الذى كان مميزًا في مجال الفن، إذ شهدت الدراما تطورًا ملحوظًا في الإنتاجات التي تم عرضها هذا العام برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قدمت الشركة المتحدة مجموعة مميزة ومتنوعة من المسلسلات على مدار العام، وأتاحت للجمهور مشاهدة كل الألوان التي يفضلونها وقبل وداع عام 2023، نرصد حصاد دراما المتحدة هذا العام والبداية في شهر رمضان الماضى 2023، اذ تم عرض 18 مسلسلاً بواقع 10 أعمال من نوعية الـ 30 حلقة، ومسلسل واحد من 20 حلقة، و7 من نوعية الـ 15 حلقة ونسردها في التقرير التالى.

جعفر العمدة

وقدمت إيمان العاصى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



جعفر العمدة

سره الباتع

إخراج خالد يوسف وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.



سره الباتع

ضرب نار

بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، أحمد عبد الله محمود، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، صبرى عبد المنعم، وآخرين، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.



ضرب نار

الكبير أوى 7

بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.



الكبير اوى 7

رسالة الإمام

بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.



رسالة الإمام

سوق الكانتو

بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



سوق الكانتو

عملة نادرة

بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، ايمى اسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



عملة نادرة

جميلة

بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



جميلة

1000 حمد الله على السلامة

بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، ايمان السيد، منير مكرم، علاء مرسى، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مى دياب، وضيف الشرف بيومى فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل.



1000 حمد الله ع السلامة

حضرة العمدة

بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



حضرة العمدة

الكتيبة 101 (20 حلقة)

بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



الكتيبة 101

مسلسلات 15 حلقة تحت الوصاية

بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويدى، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، حمدى هيكل، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.



تحت الوصاية

مسلسل الصفارة

بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجو..هر.



الصفارة

مذكرات زوج

بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مذكرات زوج جت سليمة جت سليمة

بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.



جت سليمة

علاقة مشروعة

بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".



علاقة مشروعة

كشف مستعجل

بطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي، محمد علي رزق، إيمى طلعت زكريا، هناء الشوربجى، عزت زين، مصطفى عبد السلام، محسن صبرى، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.



كشف مستعجل