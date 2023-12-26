بعد 20 عاماً.. “نور الريس” يعيد مصطفى كامل إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المنتظر أن يعود الفنان مصطفى كامل للسينما من جديد من خلال تجربة سينمائية جديدة وهو فيلم “نور الريس” والذي سيبدأ تصوير أول مشاهده فيه خلال الفترة المقبلة، ويُشاركه ببطولة الفيلم الفنان عمرو عبد الجليل.

وتدور أحداث الفيلم السينمائي الجديد “نور الريس” في إطار اجتماعي من خلال مناقشة العديد من المشاكل الاجتماعية، والتي قد أُثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة أغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب والمجتمع بشكل عام.

ويأتي فيلم “نور الريس” من بطولة مصطفى كامل، عمرو عبد الجليل، فراس سعيد، لطفي لبيب، أحمد صيام، رانيا التومي، محمد سليمان، بوسي شاهين، محمد فاروق شيبة، نور أبو البيه، والفيلم من إنتاج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، وقصة مصطفى كامل، ومن إخراج مازن الجبلي.

يُذكر أن الفنان مصطفى كامل له تجربة وحيدة بمجال التمثيل في السينما والتي جاءت من خلال فيلم “قشطة يابا” والذي تم عرضه عام 2004 وشارك ببطولته أمام كل من جيهان فاضل، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، ضياء عبد الخالق، ويشكل فيلم “نور الريس” عودة مصطفى كامل للتمثيل مرة أخرى بعد مرور ما يُقارب من العشرين عاماً.

وعلى جانب آخر كان قد تعرض الفنان مصطفى كامل في أكتوبر الماضي لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته، وحينها شارك الفنان مصطفى كامل عدة صور لسيارته التي تعرض لحادث سير بها، وذلك عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” معلقاً: “الحمدلله.. قدر الله وما شاء فعل”.

وتفاعل عدد من محبي ومتابعي مصطفى كامل مع صور الحادث التي نشرها عبر صفحته على الـ”فيسبوك” من خلال مجموعة من التعليقات تمنوا من خلالها الشفاء العاجل له.