محمد إمام وياسمين صبري في الصدارة.. هذا ما حققه “أبو نسب” في 48 ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق الثنائي محمد إمام وياسمين صبري رقماً قياسياً في موسم أفلام بداية العام، بعدما استطاع فيلم “أبو نسب” تحقيق أعلى افتتاحية بــ5 ملايين جنيه في أقل من 48 ساعة، وهو الرقم الأعلى خلال هذا الموسم في دور العرض المصرية، علماً أن الفيلم سيبدأ رحلته لحصد الإيرادات في العالم العربي بداية من يوم 28 من ديسمبر الجاري.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش في ثالث عمل يجمعهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم “جحيم في الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018، ويعودان للعمل معاً بعد غياب 5 سنوات في فيلم “أبو نسب”.

وظهر محمد إمام في إعلان فيلم أبو نسب في حفل زفافه من ياسمين صبري، على أنغام أغنية «عريسنا الزين»، وبعد عدة مطاردات بفستان الزفاف، يظهر ماجد الكدواني ليكشف أنه زعيم عصابة، ويجسد شخصية والد ياسمين صبري، ويقدم محمد إمام للعصابة واصفاً إياه بـ”أبو نسب”.

فيلم «أبو نسب» بطولة: محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وينافس محمد إمام وياسمين صبري على إيرادات بداية العام 2024، وموسم منتصف العام الدراسي، بوجود عدد كبير من الأفلام المميزة، من بينها “أنف وثلاث عيون” لظافر العابدين وأمينة خليل الذي يُعرض ضمن باقة روائع عربية بالدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

كما توقع أن يشهد الموسم عرض أفلام: شماريخ لآسر ياسين وأمينة خليل ومن إخراج عمرو سلامة، و “الإسكندراني” أول بطولة مطلقة للنجم أحمد العوضي بالتعاون مع النجمة زينة ومن إخراج خالد يوسف.