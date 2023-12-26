بعد إصدار شهادة وفاته.. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة ريان أونيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل ريان أونيل في 8 ديسمبر الجاري عن عمرٍ يناهز 82 عاماً، ولم يتم الكشف حينها عن سبب الوفاة. لكن في الساعات القليلة الماضية وبعد مرور أسبوعين على وفاته، تم الإعلان عن سبب الوفاة وهي “قصور القلب الاحتقاني” أو اعتلال عضلة القلب (بأنه حالة تؤثر على عضلة القلب تجعله غير متمكن من ضخ الدم بكفاءة إلى بقية الجسم)، وفقاً لما تم ذكره بشهادة الوفاة. أيضاً ذكرت الشهادة بالتفصيل أن أونيل كان يعاني من “اعتلال عضلة القلب” منذ سنوات.

كما توضح شهادة الوفاة أن أونيل توفي في مركز سانت جون الصحي وأنه تم دفنه في حديقة ومشرحة بيرس براذرز ويستوود فيليدج التذكارية، وكلاهما في لوس أنجلوس.

توفي الممثل الشهير ريان أونيل، الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في الفيلم الرومانسي Love Story عام 1970، ونجم العديد من الأفلام التاريخية بما في ذلك Paper Moon، في الثامن من ديسمبر الحالي. وقد أكد ابنه؛ باتريك أونيل خبر الوفاة من خلال منشور شاركه على حسابه الخاص بإنستغرام قال فيه إن والده- الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدم المزمن في عام 2001 وسرطان البروستاتا في عام 2012- توفى بسلام في 8 ديسمبر، واصفاً إياه بأنه أسطورة هوليوود. وكتب: “لقد توفي والدي بسلام اليوم، وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه ويحبه كما نحبه”. وأضاف: “كان والدي ريان أونيل بطلي دائماً. لقد نظرت إليه وكان دائماً أكبر من الحياة”.

لعب أونيل دور البطولة في العديد من البرامج التلفزيونية خلال الستينيات، ومع ذلك، فقد ترك علامة لا تُمحى على الأفلام في النسخة المقتبسة عام 1970 من رواية إريك سيغال Love Story، والتي لعب فيها دور البطولة أمام إيفي ماكغرو. يروي الفيلم قصة رجل ثري آيفي ليجر (ريان أونيل) يتزوج من فتاة، لكن أحداث الفيلم تشهد مأساة مشاهدتها وهي تموت بسبب مرض عضال. وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً، وقدم دفعة كبيرة لشركة باراماونت بيكتشرز (التي كان يديرها زوج ماكغرو آنذاك، روبرت إيفانز).