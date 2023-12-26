خالد يوسف يشيد بـ أحمد العوضي: “يملك قدرات كبيرة لم تستغل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أيام قليلة من طرح فيلم “الإسكندراني” كأول بطولة مطلقة للنجم أحمد العوضي في السينما المصرية، راهن مخرج العمل خالد يوسف على نجاحه، مؤكداً أن العوضي يمتلك قدرات فنية عالية لم تستغل، وأشار يوسف إلى أن كل المشاهد الصعبة وبخاصة داخل حلبة الملاكمة صورها العوضي بنفسه على أكمل وجه ورفض استخدام دوبلير.

ورفض المخرج خالد يوسف، المقارنة بين أحمد العوضي وبين نجم أفلام الحركة الشعبية محمد رمضان، وقال في تصريحات تلفزيونية: كل شخص وله طريق مختلف عن التاني، لكن أنا في الفيلم بقدمه بالشكل اللي أنا شايفه وأحاسب على الشكل اللي أنا قدمته، وتقييم الناس لأدائه هو ده المهم”.

ورداً على تعليق النجمة ياسمين عبد العزيز بالبرومو الخاص بفيلم “الإسكندراني”، بعدما كتبت: “أحمد العوضي طاير في الهوا”، قال خالد يوسف: “هي دمها خفيف وأنها بتلتقط فكرة أنه طاير في الهوا على بعد الأرض بمترين علشان يضرب بالرجل وعملت افيه خفيف وبتخاف تتخانق معاه”.

وأشار خالد يوسف، إلى أنه أستعان بمدرب خاص لكي يقوم بتعليم مشاهد الضرب والأكشن للفنان أحمد العوضي، فضلاً عن أن الأخير يتميز بلياقة بدنية عالية وبذل جهداً كبيراً في مشاهد الأكشن لم ير ممثل غيره يقدم كل هذا الجهد والوقت لكي يجسد مشاهده بشكل قوي وجيد، وأصر على أن يقوم بتجسيد مشاهد الأكشن بنفسه دون أن يستعين بدوبلير.

وتابع قائلاً: أحمد العوضي لديه إمكانيات فنية كبيرة، ولم تختبر موهبته حتى الآن في عمل فني يظهر موهبته كممثل”، معقباً: “لما بلاقي ممثل مجالوش الدور اللي يظهر موهبته، أنا بعرفها بخبرتي”

وأشار المخرج خالد يوسف، إلى إن اسمه ارتبط بإثارة الجدل منذ بداية مشواره الفني، معتبراً أن ذلك نجاح كبير، لكن هناك فرقًا كبيرًا بين الجدل الذي به لغط، وجدل عبارة عن جدل من حيث الأعمال والنقد.

وأضاف خالد يوسف أنه اختار رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، وحولها لفيلم الإسكندراني، لرؤية الأخير للواقع في تلك الرواية وبالصدفة وجدت بها خطوط التماس بينها، وبين الواقع من حيث الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وتابع: “سعيد جداً لما لقيت الرواية دي، وكنت بتمنى أني أكون من جيل الأساتذة الكبار زي أسامة أنور عكاشة، وكان نفسي أعمل حاجة من أعماله ولكن الحظ محالفنيش اشتغل معاه.. لكن لما لقيت الرواية دي كنت فرحان أني ألحق أعمل حاجه من أعماله”.

تدور الأحداث في قلب محافظة (الإسكندرية)، حيث يمر (بكر الإسكندراني) بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج؛ بحثاً عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجدداً.

فيلم “الإسكندراني” من بطولة الفنان أحمد العوضي، وعدد آخر من النجوم، منهم: زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله وحسين فهمي.