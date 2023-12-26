الملك تشارلز يكسر التقاليد الملكية برسالته في عيد الميلاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة جديدة مستدامة، قرر الملك تشارلز تحديث رسالته السنوية بمناسبة الكريسماس وفي هذا العام، ظهرت الرسالة التقليدية للملك تشارلز برفقة شجرة حية لأول مرة، مما يعكس جهوده المستمرة في مجال حماية البيئة.

وفقاً للبيان الصادر عن قصر باكنغهام، تم تزيين الشجرة بديكورات “طبيعية ومستدامة”، مثل الخشب المنحوت يدوياً والصنوبر والزجاج البني وقشور البرتقال المجففة والورق. ومن المقرر أن يتم إعادة زراعة الشجرة بعد البث التلفزيوني.

يُذكر أن أول خطاب للملك تشارلز بمناسبة الكريسماس جرى العام الماضي، بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث. في ذلك الوقت، تناول الملك الفقدان وتحدث عن “رغبته طوال العمر” في زيارة بيت لحم، وذكر ابنه الأمير ويليام وابنته وزوجته كيت ميدلتون.

وقبل الظهور على شاشات التلفزيون، ظهر الملك تشارلز والملكة كاميلا في ساندرينجهام في عشية الكريسماس. وحضرا خدمة الصباح في كنيسة سانت ماري مجدلين للاحتفال باليوم.

تعكس هذه الخطوة المستدامة التزام الملك تشارلز بقضايا البيئة، وتجسد تحوله نحو ممارسات أكثر استدامة. تعتبر هذه الخطوة إضافة ذكية للتقاليد الملكية، محاولة فعّالة لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتشجيع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.”

“الملك تشارلز يقدم رسالة عيد الميلاد لهذا العام بروح مستدامة، حيث يتخذ خطوة إيجابية نحو حفظ البيئة وتشجيع الوعي البيئي. من خلال الظهور إلى جانب شجرة حية مزينة بديكورات مستدامة، يؤكد الملك تشارلز على التزامه الدائم بقضايا البيئة وضرورة تحفيز التغيير الإيجابي.

تزامناً مع هذه الخطوة، يبرز البث التلفزيوني لرسالة الملك لعام 2023 لمحة عن إناء للبخور يعود للملك جورج الرابع، ما يضيف للتقاليد الملكية لمسة تاريخية. وفي مشهد آخر، شوهد الملك تشارلز والملكة كاميلا في ساندرينجهام في جو من الفرح والاحتفال بالكريسماس.