بحضور الملك تشارلز.. أوّل ظهور لابن زوج الأميرة بياتريس في حفل ملكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موتزي، المعروف باسم إيدو، يعلنان عن انضمام “وولفي” ابن الأخير من علاقة سابقة، إلى العائلة المالكة بمناسبة مشاركته في حفل الملك تشارلز السنوي لتبادل التهاني بيوم الكريسماس، وهو الحفل الذي تم نقله مباشرة على الهواء.

وقد شهد الحدث الكثير من اللحظات الرائعة؛ حيث قام الأمير وزوجته بتقديم تحية مستدامة لعام 2023؛ إذ ظهر العرش الملكي بجانب شجرة حية مزينة بزينة طبيعية ومستدامة.. ويتناغم ذلك مع جهود الملك تشارلز المستمرة للحفاظ على البيئة.

في أول ظهور رسمي له، جلس وولفي، ابن إيدو من علاقة سابقة، بجانب أطفال أمير وأميرة ويلز وآخرين من أفراد العائلة الملكية.. تعكس هذه اللحظة التكامل العائلي، وتأكيد وولفي كعضو جديد في العائلة الملكية، على الرغم من أنه ليس ابن الأميرة بياتريس.

تعَد الأميرة بياتريس هي أولى الأميرات الشباب اللاتي يصبحن أمهات، وتستمر في تقديم دورها كوالدة لأولادها ووولفي، الذي وصفته بياتريس في السابق بأنه “طفل إضافي”.. وظهر وولفي في هذا الحفل كرمز للتلاحم العائلي والتنوّع البيئي.

يشهد هذا الحدث الملكي السنوي بفخر وصول وولفي كجزء من العائلة، ويبرز اهتمام الأميرة بياتريس ببيئة مستدامة، وتكامل الأفراد في روح الاحتفال بالمناسبة.

يُظهر الحفل أيضاً حضور أفراد العائلة الملكية، من بينهم أمير وأميرة ويلز وأطفالهما، بالإضافة إلى الدوقة الفخرية لإدنبرة.. ويبرز تواجد العائلة الملكية في هذه المناسبة السنوية التقليدية وروح التلاحم التي تسود بينهم.

وفي ختام الحفل، تحدثت الأميرة بياتريس عن روح المناسبة وأهميتها في بناء علاقات قوية وداعمة.. وركّزت على أهمية دعم البالغين للأطفال وتقديم الأمل للمستقبل؛ مما يعكس التزام العائلة الملكية بالمساهمة الإيجابية في المجتمع وتشجيعها على القيم المستدامة.

تشير هذه اللحظات الرائعة إلى تحوّل الأميرة بياتريس إلى مرحلة جديدة من حياتها الشخصية والأسرية، وكيف أصبحت مثالاً للتواصل والتكامل في البيئة الملكية.

أعلنت الأميرة بياتريس خطوبتها على إدواردو مابيلي موتسي، الذي ينتمي إلى العائلة المالكة الإيطالية الشهيرة، في سبتمبر 2019 بعد علاقة حب استمرت لفترة من الزمن.

وقد تزوج الثنائي في 17 يوليو 2020، في حفل صغير، بعد أن كان من المفترض أن يكون أكبر، إلا أن الظروف المتعلقة بجائحة كورونا حالت دون ذلك.

وأقيمت مراسم الزفاف في كنيسة “The Royal Chapel of All Saints” في وندسور، بحضور أسرتي العروسين فقط، وبالتزامن مع إجراءات التباعد الاجتماعي.

رُزقت الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موتسي بابنة هي سيينا إليزابيث، التي وُلدت في سبتمبر 2021.. الأميرة بياتريس هي أيضاً زوجة أب لـ”وولفي”، الذي وُلد في عام 2016، وهو نجل إيدو من علاقة سابقة مع دارا هوانغ.