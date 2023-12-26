حسن الرداد يكشف كيف غيرت الأبوة حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان حسن الرداد لأول مرة عن تفاصيل التغيرات التي طرأت على حياته بعد إنجاب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم ابنهما الأول فادي.

وقال حسن الرداد، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن هناك الكثير من التغيرات التي طرأت؛ أبرزها المسؤولية الكبيرة تجاه الصغير، وتابع حديثه قائلاً إنه شعر بالفرحة الكبيرة المختلطة بالمسؤولية، والرغبة في القيام بكل شيء من أجل صغيره.

وأضاف الرداد أن الأبوة غيّرت الكثير في شخصيته، ومنها أنه أصبح شخصاً أكثر هدوءاً في التعامل مع المشاكل المختلفة. وواصل حسن الردادحديثه عن نجله فادي، قائلاً: “تعلقت بشكل كبير به، وأصبحت أرغب في البقاء دوماً في المنزل”.

وكشف أنه عانى في البداية في التعامل مع صغيره، وأصبح التعامل بشكل أكبر وأوسع بعد حوالي 6 أشهر تقريباً، وبسؤاله: هل من الممكن أن يدخل نجله عالم الفن والتمثيل؟ قال حسن الرداد: إن الأمر رائع، وسوف يشجع نجله على هذا الأمر في حالة إن كانت هذه رغبته.

وعن فيلمه الأخير الذي يعرض في دور العرض المختلفة، “بلوموندو”، قال إن الفيلم يحمل رسالة مهمة؛ وهي أن الأطفال نعمة كبيرة تستحق الابتعاد عن كل التصرفات السيئة؛ من أجل الحفاظ عليهم، وعلى تنشئتهم في المستقبل، وتابع: “فكرة الفيلم بسيطة وذكية في الوقت نفسه، بجانب أن بها قدراً كبيراً من الكوميديا التي غبت عنها لفترة”. وأكمل: “وجدت العديد من ردود الفعل المختلفة والإيجابية حول الفيلم”.

ويشارك في فيلم “بلوموندو” عدد من الفنانين، منهم: هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.