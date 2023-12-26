ماجد المصري يكشف تفاصيل أزمته الصحية.. وما سبب تواجده في أبوظبي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان المصري ماجد المصري عن أزمته الصحية، التي خضع لها مؤخراً، وألزمته التواجد في أحد المستشفيات الخاصة.

وقال ماجد المصري في أول تعليق له، في تسجيل صوتي له عرضه برنامجET بالعربي، إنه قام بالخضوع لعملية جراحية في عينه في أحد المراكز في مدينة أبوظبي.

وتابع قائلاً: “أنا النهارده عملت عملية في عيني، كان عندي قطع في الشبكية، أنا حالياً عندي تصوير ولازم أقعد شوية في أبوظبي”، وختم رسالته قائلاً: “الحمد لله على كل حال واللي بيحبني يدعي لي”.

وفي وقت سابق، أكد الفنان ماجد المصري حماسته لتجسيد أدوار الشر في أعماله الفنية؛ لأنها تكون مميزة بالنسبة للممثل، وتفاصيلها كثيرة وجيدة، حيث تقدم الشخصية شيئاً على عكس طبيعتها، فضلاً عن أنها تستفز المشاهد، معقباً: «أراها تحدياً كبيراً».

وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل “ضرب نار”، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة “سينرجي”، من بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز، وكل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي، وآخرين.