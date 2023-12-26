خاص بالفيديو- فريد صباغ يكشف عن رسالة "مش بس عالميلاد" وماذا عن الأعمال المقبلة؟

ميرنا وليد - بيروت - مسرحية "مش بس عالميلاد" لامست الواقع الى حد كبير، تفاعل الحضور وشعورهم بالجو الميلادي أعطى ايضا حافزا هاما للأخوين فريد وماهر صباغ الذين كتبوا وأخرجوا وشاركوا تمثيليا في المسرحية، الى جانب العديد من الممثلين نذكر الممثل يوسف الخال، الفنانة كارين رميا، الممثلين أنطوانيت عقيقي وريمون صليبا ورفيق فخري وجوزيف اصاف.



موقع "الفن" التقى بالمؤلف الموسيقي والمسرحي فريد صباغ في كواليس مسرحية "مش بس عالميلاد"، وتحدثنا معه عن هذا العمل، وأجرينا جولة على المسرحيات التي قدّمها سابقا، الرسالة المعينة التي يريد إيصالها من خلال المسرحية، الأعمال المقبلة، أهمية عرض المسرحية في ظل هذه الأوضاع، وغيرها من المواضيع.