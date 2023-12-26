فنان مصري يكشف عن تعرضه لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري عنبة عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص: "يا رب شفاك"، دون أن يكشف تفاصيل أكثر عن الأمر.

يذكر أن آخر أعمال عنبة كان مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" الذي عرض الموسم الرمضاني الماضي 2023، ونال على تفاعل كبير من ناحية الجمهور، وهو من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار، ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، ومصطفى عنبة، كما ينتظر عرض فيلمه "عصابة عظيمة".

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