هنا الزاهد بفستان مفتوج على الجانبان أبرز رشاقتها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا الزاهد بفستان أبرز أناقتها ورشاقتها، وشاركت الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص.

وإرتدت هنا الزاهد فستاناً باللون الأسود، طويل وضيق بالحفر العريض، برقبة مميزة مرصعة بالفصوص وفتحتين على الجانبين.

والفستان من تصميم المصري سامو هجرس، وقد نال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

​​​​​​​وكانت هنا قد نشرت مقطع فيديو، حذرت من خلاله متابعيها من فتاة تقدّم فيديوهات على منصة "تيك توك"، تستغل فيها صوتها، وتطلب من جمهورها أموراً كثيرة.

وشاركت هنا مع متابعيها مقطع فيديو كشفت فيه عن صورة لصفحة الفتاة على "تيك توك"، وقالت: "في بنت على "تيك توك" بتقلّد صوتي وبتستغل ده كتير، والناس مصدقة ده وبيبعتولي إنها بتعمل لايفات على "تيك توك" بصورتي عشان متطلّعش وشّها والناس تصدّق".

وأضافت: "دي مش أنا والموضوع بقى بايخ... الأول ضحكت لما شفت كام فيديو لذيذ ليكي وقولت بتحبّني وبتقلّدني، بعد كدة بقت تستغل ده".

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