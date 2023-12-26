نسرين طافش تكشف ان كانت تعيش قصة حب وتتحدث عن سبب فشل زيجات الفنانين

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش عن سبب فشل زيجات الفنانين مشيرة الى ان انشغالهم في التصوير يعرضهم للكثير من المشاكل في زواجهم.



وتحدثت نسرين في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عن قرار الارتباط الرسمي والعراقيل التابعة لهذا الامر في حياة اي فنان : "بعض زيجات الوسط الفني لا يكتمل، بسبب صعوبة احتمال ساعات العمل المختلفة لكل طرف، وممكن يحدث فتور بسبب البعد، والطلاق موجود في المجتمع بشكل عام."

وأضافت أن الزواج قرار شخصي وانه على العقل والقلب أن يتفقا عليه وردا على سؤال ان كانت تعيش قصة حب ردت أنها تعيش قصة حب مع أصدقائها وعملها والحياة، لافتة إلى أن "الحب شيء تنوي له فيأتي لك".