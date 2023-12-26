ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو خلال احتفالها وعائلتها بعيد ميلاد زوجها الدكتور فادي الهاشم. وتساءل الجمهور كم أصبح عمر فادي وذلك لانه يتمتع برشاقة واضحة ويهتم بشكله كما انه راق بتصرفاته وبطريقة لبسه.

ومن المعروف ان نانسي تصغر زوجها بـ 14 عاماً وأنه هو من مواليد عام 1969 أي انه أتم عامه الرابع والخمسين. وكانت نانسي قد علقت على الفيديو وكتبت "في ليلة عيد الميلاد لا نغني فقط من أجل عيد الميلاد ولكن لك يا بطلنا عيد ميلاد سعيد"

كانت هذه تفاصيل خبر بعدما احتفلت بـ عيد ميلاده.. إليكم كم أصبح عمر زوج نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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