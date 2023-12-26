طرحت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريما العنزي سؤالا على متابعيها، لتسألهم عن رد فعل مهاجم النصر كريستيانو رونالدو عند رؤيته لها. ونشرت العنزي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على السناب شات، قالت فيه “تحسون رونالدو إذا شافني وش بيسوي”.

وردت العنزي على السؤال قائلة “بحس أنه يشوفني وينبسط ويقولي وينك كنت ادور عليكي من زمان وين كنتى مختفيه”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ريما العنزي: رونالدو إذا شافني يقولي وينك كنت ادور عليكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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