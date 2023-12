"زاوية" تكشف عن بدء عرض فيلم "The Boy and the Heron" الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية" عن بدء عرض فيلم الرسوم المتحركة "The Boy and the Heron" ضمن برنامجها السينمائي لهذا الشهر وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" البوستر الرسمي للفيلم وعلقت عليه قائلة: "أخيرًا وبعد طول انتظار الفيلم الذي أعاد ميازاكي من التقاعد مرة أخرى في زاوية من الأربعاء 27 ديسمبر، يتتبع الفيلم التطور النفسي لصبي في سن المراهقة من خلال اجتماعه وحديثه مع أصدقائه وعمه، حيث يدخل الصبي في عالم من الخيال مع طائر مالك الحزين المتكلم بعد عثورهم على برج مهجور في مدينته".

وعمل "ميازاكي" على الفيلم منذ عام 2016 وكان من المفترض أن ينتهي منه بحلول عام 2020 وكان من المتوقع عرضه بحلول عام 2021 ولكن تم تأجيل الفيلم بسبب جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى إيقاف العملية الإنتاجية للفيلم أكثر من مرة.

المخرج الياباني المخضرم "هاياو ميازاكي" شارك بالعديد من المهرجانات العالمية أبرزها ترشحه لـ 3 جوائز أوسكار وفوزه بإحداها عن فيلم الرسوم المتحركة "Spirited Away" عام 2003 كأفضل فيلم رسوم متحركة في العام للمرة الأولى في تاريخ السينما اليابانية.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن نسخة أمريكية يتم عرضها عالميًا والتي يشارك بالأداء الصوتي لشخصياته عدد كبير من نجوم هوليوود منهم كريستيان بيل، ديف باتيستا، جيما تشان، ويليام ديفو، مارك هاميل، روبرت باتنسون، وفلورانس بيو.

يذكر أن آخر أعمال المخرج الياباني، هاياو ميازاكي فيلم الرسوم المتحركة القصير "Boro the Caterpillar" عام 2018.

