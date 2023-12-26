ويل سميث بإطلالة غريبة مع عائلته احتفالًا بأعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضع النجم العالمي ويل سميث لجلسة تصوير جديدة نشر عددا من صورها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وظهر "سميث" بإطلالة غريبة وارتدى نظارة وباروكة بيضاء، وكان برفقة عائلته وظهروا أيضًا وهم يرتدون ملابس أعياد الميلاد منهم زوجته الممثلة والمنتجة جادا بينكيت سميث، ابنته ويلو سميث، وابنه مغني الراب جايدن سميث.

وحضر "ويل سميث" مؤخرًا فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي وسط حضور عدد كبير لأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم، كما شارك في مهرجان "ساوند ستورم" ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من النجوم العالميين لأول مرة منهم مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت وكان الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن ويل سميث يواصل حالياً تصوير عدد من الأعمال السينمائية منها "I am Legend 2" والجزء الرابع من سلسلة الأكشن "Bad Boys".